Türk vatandaşlarının Karadağ seyahatlerinde vize başvurusunu Karadağ konsoloslukları veya online sistem üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Yetkililer, seyahatten önce gerekli vize işlemlerinin tamamlanmasını tavsiye etti.

Karadağ Dışişleri Bakanı’ndan alınan bilgilere göre, 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren bütün bordo pasaport sahip Türk vatandaşları, ülkeye vizesiz giriş yapamayacak. Bu karar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yaşanan gerilimlerin ardından alındı.

Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği de resmi açıklamasında, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ’a girişte vize alması gerektiğini bildirdi.

Bugünden itibaren Türk vatandaşları, Karadağ’a giderken vize almak zorunda. Karadağ yönetimi, ülkede yaşanan şiddet olayları ve diplomatik gerilimler nedeniyle Türkiye’ye vize serbestisini askıya aldığını duyurdu.

