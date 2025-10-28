Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası kentteki durumu değerlendirdi.
Vali Özkan, kent genelinde 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların ise sürdüğünü belirtti. Deprem anında yaşanan panik nedeniyle 40 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, bunlardan 39 kişinin taburcu edildiğini ifade etti.
Eğitime 1 Gün Ara Verildi
Depremin ardından Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.