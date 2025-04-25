Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üç bakan ortak açıklama yaptı. Artçıların azaldığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Silivri Depremi Sonrası Bakanlardan Ortak Açıklama

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Hasdal’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, deprem sonrası gelişmelere ilişkin son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Artçılar azalma eğiliminde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaşanan artçı sarsıntıların azaldığını belirtti.

“Son 16 saat değerlendirildiğinde, artçıların net biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son 12 saatte 4 büyüklüğünün üzerinde bir deprem meydana gelmedi,” dedi.

Yerlikaya, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Bakan, vatandaşların parklarda ve acil toplanma alanlarındaki yoğunluğunun da azaldığını ekledi.

“41 belediye ve sivil toplum kuruluşu toplam 302 araç ve 1508 personelle sahada görev yapıyor,” ifadesini kullandı.

1756 hasar ihbarı alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova illerinden toplam 1756 hasar ihbarı alındığını söyledi.

Bu ihbarların büyük kısmının İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerinden geldiği bildirildi.

“1467 binada herhangi bir hasar tespit edilmedi. 83 bina ise az hasarlı olarak sınıflandırıldı,” diyen Kurum, hasar tespit ekiplerinin İstanbul genelinde çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdüğünü belirtti.

GSM altyapısında iyileştirme planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sırasında yaşanan iletişim sorunlarına değindi. Özellikle ilk dakikalarda mobil hatlarda yoğunluk nedeniyle erişim sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

“İlk 15 dakikada yapılan 100 çağrının sadece 25’i yanıtlanabildi. Ancak internet erişiminde bir kesinti olmadı,” dedi.

Bakan, GSM operatörleriyle birlikte iletişim altyapısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacağını duyurdu.