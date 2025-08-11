Karabağlar Belediyesi, pazarcı esnafından alınan katı atık bedeliyle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, katı atık bedeli uygulamasının sadece Karabağlar Belediyesi’ne özgü olmadığı, diğer belediyelerde de yasal mevzuatlar doğrultusunda uygulandığı belirtildi.

Bedelin, Karabağlar Belediyesi Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından oybirliği ile onaylanarak Ocak ayında yürürlüğe girdiği vurgulandı. Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda tezgâh başına 100 TL olarak belirlenen bedelin iptali talebiyle yasal süreç başlatıldığı ifade edildi.

Belediye, hukuki süreç tamamlandıktan sonra konunun tekrar değerlendirileceğini bildirirken, Meclis toplantısında katı atık bedeline ilişkin yeni bir önergenin gündeme alındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, belediyenin her zaman diyalog ve katılımcı anlayışla hareket ettiği, ancak bazı çevrelerin provokatif söylemlerle kamuoyunu ve pazarcı esnafını kışkırtmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Karabağlar Belediyesi, gerçek dışı beyanlarla belediye ve esnaf arasında gerilim yaratılmaya çalışıldığını belirterek, bu tutumun bazı kişisel ve siyasi çıkarlar doğrultusunda yapıldığını kaydetti. Belediyenin, çalışmalarını şeffaflık, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda sürdüreceği tekrar vurgulandı.

Kamuoyunun konuyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip edeceği belirtilirken, Karabağlar Belediyesi sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini duyurdu.