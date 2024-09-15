Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir Sahil Güvenlik operasyonu sonucunda 17 düzensiz göçmen yakalandı. Görevli Sahil Güvenlik uçağının, hareket halindeki bir lastik botu tespit etmesinin ardından başlatılan operasyon, hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandı.

Lastik bot içerisinde 17 kişi, iki çocukla beraber yakalandı

Sahil Güvenlik Uçağı tarafından tespit edilen lastik bot, Milas ilçesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Yapılan kontrol sonucu bot içerisinde toplam 17 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan göçmenler arasında iki çocuk da yer aldı. Olay yerindeki tüm göçmenler, gerekli işlemler için Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir şekilde alındı.

Göçmenlerin kimlik ve işlemleri devam ediyor

Yakalanan göçmenlerin kimlik tespiti ve gerekli adli işlemler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılacak. Göçmenlerin sağlık durumları kontrol edildikten sonra, ilgili makamlar tarafından gerekli işlemler başlatılacak.