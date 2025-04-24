İstanbul depremi sonrası ilanlardaki fahiş artışlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Fırsatçılara idari yaptırımlar uygulanacak.

Deprem sonrası konut fiyatları yakından izleniyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul’da 23 Nisan 2025’te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından satılık ve kiralık konut fiyatlarında yaşanan olağan dışı artışlara karşı açıklamalarda bulundu. Gürcan, “Vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Bakanlık, deprem sonrası emlak piyasasında yaşanabilecek spekülatif hareketleri önlemek amacıyla ilan platformlarını ve taşınmaz fiyatlarını yakından izlemeye başladı.

“Fırsatçılara göz açtırılmayacak”

Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekteyiz. Toplumsal dayanışmanın en çok gerektiği bu süreçte, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutuma göz yumulmayacaktır.”

Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde hem işletmelerin hem de bireylerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Haksız artışlara idari yaptırımlar uygulanacak

Bakanlık açıklamasına göre, deprem sonrası fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak. Satılık ve kiralık konut ilanları anlık olarak izleniyor ve ilan platformlarından veriler temin edilerek inceleniyor.