İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından otomobil fiyatlarının artıp artmayacağı tartışma konusu oldu. 1999 ve 2023 verileri fiyat artışını destekliyor.

Deprem sonrası otomobil talebi artabilir

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Özellikle evlerine dönmekte tereddüt yaşayan birçok kişi, araçlarında konaklamayı tercih etti. Bu durum, otomobil ve karavanlara olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı.

Deprem anında mobil ve güvenli yaşam alanı sağlayan otomobiller, geçmişte de benzer afetler sonrası talep artışıyla öne çıkmıştı. Otomobilin sunduğu izolasyon, ulaşım kolaylığı ve kısa süreli konaklama imkânı, vatandaşlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

1999 ve 2023 sonrası talepler artmıştı

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında otomobil ve karavan satışlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

1999 yılında Türkiye otomotiv pazarı 380 bin adetlik satışla kapanırken, 2000 yılında bu sayı 620 binin üzerine çıktı. Bu artışta, deprem sonrası bireysel ulaşım ve güvenlik ihtiyacının etkili olduğu değerlendiriliyor.

6 Şubat 2023 depremi sonrasında ise karavan satışları büyük bir sıçrama yaşadı. 2019'da 3 bin olan yıllık karavan satışı, 2023 sonunda 15 binin üzerine çıktı. Bu veri, özellikle uzun süreli barınma ihtiyacına yönelik tercihlerde değişiklik yaşandığını ortaya koyuyor.

Otomotiv sektöründeki riskler ve fırsatlar

Son yıllarda otomotiv sektöründe çip krizi ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle arz-talep dengesi bozulmuş durumda. Bu tabloya olası bir deprem sonrası talep artışı da eklendiğinde, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşması muhtemel görünüyor.

Sektör temsilcileri, depremler sonrası vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesinin beklenebileceğini, özellikle kış şartlarında mobil yaşam alanlarının öneminin arttığını ifade ediyor.

Uzmanlar ne diyor?

Ekonomi ve otomotiv analistleri, yaşanan her büyük depremin ardından otomobil ve karavan piyasasında geçici ama belirgin bir canlanma gözlendiğini belirtiyor. Ancak bu artışın ne düzeyde kalıcı olacağı, yeni arzın piyasaya ne hızla gireceğine bağlı olacak.