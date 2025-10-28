Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Türkiye’nin birçok noktasında “deprem fırtınası” yaşandığını belirterek, beklenmedik bölgelerde sarsıntıların sıklaştığı uyarısında bulundu.

“Beklenmedik yerlerde deprem sıklaştı”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında paniğe neden oldu. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, uzmanlar son sarsıntıların ardından artan sismik hareketliliğe dikkat çekti.

Dr. Tatar, “Adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. 6 Şubat depremlerinden bu yana Türkiye genelinde sismik hareketlilik belirgin biçimde arttı. Küçük ve orta büyüklükteki depremlerde gözle görülür bir artış var. Bu depremler, çevredeki fay hatlarını tetikleyebilir.” dedi.

“Örtülü faylar da harekete geçti”

Tatar, yaşanan depremlerin “örtülü fay” olarak bilinen tespit edilmemiş hatları da etkileyebileceğini söyledi:

“Bölgedeki stres, daha önce aktif olmayan fay hatlarını bile harekete geçirebiliyor. 6 Şubat’ta yaşadığımız iki büyük deprem, Türkiye’yi Güneybatı yönüne 3,5 ila 7 metre arasında öteledi. Bu kayma, zincirleme biçimde diğer fayları da tetikliyor.”

Uzman isim, bu hareketlerin haritalara yeniden işlendiğini ve Türkiye genelinde yeni fay tespitlerinin yapılabileceğini belirtti.

“Deprem fırtınası sürecek”

Tatar, yerbilimcilerin bir depremin yerini ve olasılığını öngörebildiğini ancak zamanını kesin olarak bilemeyeceklerini ifade etti.

“Bu sismik hareketlilik bir süre daha devam edecek. Türkiye genelinde hem bilinen hem de örtülü faylarda hareketlenme gözlüyoruz.” diye konuştu.