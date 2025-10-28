Hükümet, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından doğum izni düzenlemesi için harekete geçti. Kadın çalışanlara verilen 16 haftalık doğum izninin 20 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 10 güne yükseltilmesi planlanıyor.

Annelik izni 20 haftaya çıkıyor

Mevcut uygulamada kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 4 hafta daha uzatılarak 20 haftaya çıkarılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, özel sektördeki kadın çalışanlar için mevcut hakların da korunması öngörülüyor.

Babalık izni iki katına çıkıyor

Yapılacak düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları da kapsıyor.

Şu anda babalar için doğum sonrası izin özel sektörde ve kamuda 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle bu sürenin 10 güne çıkarılması gündemde.

Uzmanlara göre, bu değişiklik ebeveynlerin doğum sonrası dönemi birlikte paylaşmasını kolaylaştıracak ve aile bağlarını güçlendirecek.

Mevcut yasal durum

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre, kadın işçiler için ücretli analık hali izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta.

Ayrıca kadın çalışanlar, ücretli izin sonrası 6 aya kadar ücretsiz izin alabiliyor ve bir yıl boyunca her gün 1,5 saat emzirme izni hakkına sahip.

Erkek çalışanlar için ise özel sektörde 5 gün, kamu sektöründe 10 gün babalık izni uygulanıyor.

Demografik ihtiyaçlar öne çıktı

Yeni düzenleme, Türkiye’nin azalan doğurganlık oranları ve kadınların iş gücüne katılımı açısından da önem taşıyor.

Doğurganlık oranı uzun süredir yenilenme seviyesinin altında seyrederken, kadınların istihdama dönüşünü kolaylaştıracak politikaların hayata geçirilmesi stratejik bir öncelik olarak görülüyor.

Uzmanlar, doğum ve ebeveyn izinlerinin güçlendirilmesinin sadece bir sosyal hak değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik bir adım olduğuna dikkat çekiyor.