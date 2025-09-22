Kütahya’nın Simav ilçesi sabaha karşı meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.16’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Simav ve çevresine dikkat çekti.

Osman Bektaş’tan “enerji yayılıyor” uyarısı

Prof. Dr. Bektaş, bölgedeki depremselliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor. Bu da bölgede daha büyük depremler için zemin hazırlıyor.”

Simav’da 6-7 büyüklüğünde deprem ihtimali

Bektaş, bir takipçisinin “Simav’da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” sorusuna ise ‘Simav’da 6-7 büyüklüğünde deprem olasılığı vardır’ yanıtını verdi.

“Çanlar kimin için çalıyor?”

Prof. Dr. Bektaş ayrıca, “Çanlar kimin için çalıyor?” sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi:

“Uşak bloğu çevresindeki iller için.”

Bölgede geçmiş depremler

Uzmanların aktardığı verilere göre Uşak, Kütahya ve Balıkesir hattı, tarih boyunca çok sayıda yıkıcı depreme ev sahipliği yaptı. Simav’da en son 2011 yılında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ilçede ağır hasarlara yol açmıştı.