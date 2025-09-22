Edinilen bilgilere göre, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu’nun koruma polisi Samet Ter (36), 43 AEA 618 plakalı motosikletiyle Gediz-Altıntaş karayolunda ilerlerken karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 43 FA 041 plakalı karavanla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına savruldu. Ağır yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, motosiklet tutkunu olduğu bilinen Samet Ter’in, arkadaşlarıyla Murat Dağı gezisinden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, yayımladığı mesajında büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Simav Kaymakamlığı’nda görevli koruma polisi Samet Ter’in geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.