Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor’u 3-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada sonuçtan memnun olduklarını söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan maçın ardından basın toplantısında konuşan Erol Bulut, karşılaşmanın kolay geçmediğini vurguladı.

“Bursaspor kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Genç, dinamik bir ekip. Zaman zaman işimizi zorlaştırdılar” dedi.

Bulut, maç boyunca disiplinli bir oyun sergilediklerini belirterek, “Bizim için önemli olan galibiyetti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Galip geldik, mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor’un yeni teknik direktörü, takımın oyun planını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi:

“Oturmaya çalışan bir sistemimiz var. Tam olarak istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Bugün bu yolda iyi bir adım attık.”