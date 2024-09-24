İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan TikTok fenomeni Kübra Aykut, lüks bir sitenin 5. katındaki dairesinden atlayarak intihar etti. Ölümünden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Şok eden ölümü

İstanbul Sultanbeyli’de gece saatlerinde meydana gelen olayda, TikTok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı lüks sitenin 5. katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Aykut’un ölümü sosyal medyada ve hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. İntiharın hemen öncesinde yaptığı paylaşımlar ise trajik olayın perde arkasını gözler önüne serdi.

Son paylaşımı ve intihar notu

Ölümünden yalnızca saatler önce "Kilo alamıyorum" diyerek bir paylaşım yapan Kübra Aykut, bu paylaşımın ardından evini temizlerken çektiği videoları da yayınladı. Ardında bıraktığı intihar notu içeriğinde ise, "Kendi hür irademle atladım. Çükü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese hep iyi geldim ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can cekişiyordum kimse görmedi. Kendini çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim" sözleri yazıyordu.

Sevgilisi ve kara para bağlantısı

Olayın bir diğer dikkat çeken yönü ise Aykut’un sevgilisi Enes Çetinkaya’nın, kısa süre önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın avukatı olmasıydı. Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu. Bu bağlantı da kamuoyunda merak uyandırdı ve olayın farklı yönleri tartışılmaya başlandı.