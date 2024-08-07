Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Operasyon sırasında İ.Ö. isimli şahıs, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Operasyonun detayları

Yapılan çalışmalar neticesinde, İ.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2,83 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesi amacıyla düzenlenen bu operasyon, ilçede uyuşturucu suçlarına karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan İ.Ö., "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen İ.Ö., cezaevine gönderildi.