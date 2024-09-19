Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde 84 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi E Blok'un yıkılmasına ilişkin davada, 7 sanığın yargılanmasına başlandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu deprem sonrasında açılan dava, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Duruşmaya, farklı dosyalardan tutuklu bulunan ve bu davada tutuksuz olarak yargılanan Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Diğer sanıklar Ahmet D., Murat İ., ve İsmet K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar arasında yer alan Mehmet Akif Ö. ve Mustafa T. duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Tevfik Tepebaşı, Ebrar Sitesi E Blok'un statik fenni mesulü olan Mehmet Akif Özgüler'in Mart ayında hayatını kaybettiğini belirterek, statik proje sorumlusunun kendisi olmadığını savundu. Diğer sanık Atilla Öz ise sitenin kooperatif kapsamında inşa edildiğini ve kendisinin sadece kooperatif üyesi olduğunu, yapım ve denetim süreçlerinde yetkisi olmadığını iddia etti.

Sanıkların büyük bir kısmı suçlamaları kabul etmezken, davada adı geçen diğer sanıklar da olayla bağlantılarının olmadığını öne sürdü.

Müştekiler şikayetçi oldu

Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, sorumluların cezalandırılmasını talep ederek şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi. Dava, 6 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

Sanıklara 22 yıl 6 ay hapis talebi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 84 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Ebrar Sitesi E Blok'un yıkılmasında sorumluluğu bulunan 7 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep ediliyor.