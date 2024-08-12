Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'da, bu yıl rekoltede düşüş yaşanıyor. Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, üreticilerin kayıplarını en aza indirmeleri için önemli tavsiyelerde bulundu.

Erken hasat riskleri

Ünal, bu yıl Sultani çekirdeksiz üzüm hasadının 10 gün erken başladığını ve düşük rekoltede erken hasadın, kuru üzüm veriminin kaybına neden olabileceğini belirtti. Üreticilere, kuru madde birikimi için ideal hasat zamanının 22-23 kuru madde düzeyi olduğunu hatırlatan Ünal, “Daha önce hasat yaparsak, kilogram başında kaybımız olur” dedi.

Sergi süreci ve hava şartları

Ünal, ürünlerin sergiden erken ya da geç kaldırılmasının da kayıplara yol açabileceğini vurguladı. Kuru üzümlerin sergiden normalde yüzde 11-13 nem içeriğiyle kaldırılması gerektiğini ifade eden Ünal, “Erken kaldırma, çöplerin diğer üzümlere zarar vermesine neden olabilir. Ayrıca, nem oranının düşmesi de verim kaybı yaratır” şeklinde konuştu.

Hava koşullarının hasat üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Ünal, “Bu yıl yağmur riski görünmüyor; ancak yüksek sıcaklık ve hafif rüzgar, kuru üzüm için ideal bir ortam oluşturuyor” dedi.

Düşük rekolte ile mücadele eden üreticilerin, hava koşullarını dikkate alarak doğru bandırma çözeltilerini kullanmaları ve kuruma randımanlarını takip etmeleri gerektiği ifade edildi. Akay Ünal, hasat ve sergiden kaldırma süreçlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, üreticilere başarılar diledi.