Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla eşi Ahmet Can Zabun ve 6 aylık bebeği Asude ile birlikte yaşamını yitiren Avukat Nesibe Kaya Zabun’un diploması, sahte mezuniyet belgeleri düzenleyen bir çete tarafından kullanıldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Kahramanmaraş Barosu, durumu “insanlık dışı bir girişim” olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Barosu tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden meslektaşımız Nesibe Kaya Zabun’un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine yasa dışı biçimde müdahale edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Bu alçakça girişimi kınıyoruz. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Meslektaşlarımızın aziz hatıralarını çiğnetmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Baro yetkilileri, olayın yalnızca bu vakayla sınırlı olmadığını ve benzer tüm vakaların araştırıldığını belirterek, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye Barolar Birliği ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

"Hem evlatlarımızı hem onurlarını kaybettik"

Depremde hem oğlunu hem de gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, sahtecilik olayının ardından bir kez daha yıkıldı. Gözyaşları içinde konuşan Göksu, “Evlatlarımı, gelinimi, torunumu bir gecede kaybettim. O gün bugündür adalet bekliyoruz. Binayı yapanlar serbest, şimdi bir de gelinimin diplomasını çalmışlar. O benim evlatlarımın diplomasıydı. Hangi kötülükle mücadele edeyim artık?” diyerek yaşananlara isyan etti.

Baro davaya müdahil olacak

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında, diplomanın nasıl kopyalandığı ve hangi amaçla kullanıldığı araştırılıyor. Kahramanmaraş Barosu, olayla ilgili açılan kamu davasına müdahil olmak üzere başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

Yaşananlar, sadece bir diplomaya değil, bir hayat hikâyesine, bir onura yapılan saldırı olarak yorumlandı. Hem hukuk camiası hem de kamuoyu, bu olayın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.