

Ege Üniversitesi bünyesinde 1982 yılında kurulan Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye’de su ürünleri alanında akademik eğitim veren ilk fakültelerden biri olma özelliğini taşıyor. Fakülte, çevre dostu, sürdürülebilirlik anlayışına sahip, yenilikçi ve topluma duyarlı mühendisler yetiştirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlıyor.

43 yıllık deneyimiyle alanında lider konumda olan fakülte, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle öne çıkıyor. Su ürünlerinin korunması, yetiştiriciliği ve işlenmesi gibi konularda bilimsel çözümler üreten fakülte, sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yeni nesil mühendisler yetiştiriyor.

Eğitim üç ana bölümde veriliyor

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde eğitim, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi, Su Ürünleri Temel Bilimler ve Su Ürünleri Yetiştiricilik olmak üzere üç ana bölümde yürütülüyor. Öğrenciler, alanlarında uzman 85 öğretim üyesinden eğitim alırken, 36 farklı laboratuvar ve çeşitli uygulama alanlarında saha deneyimi kazanma fırsatı buluyor.

Urla’daki Araştırma ve Uygulama Ünitesi ile Menemen’de bulunan, İzmir Kuş Cenneti’ni de kapsayan Homa Dalyanı, öğrencilere eşsiz bir uygulama ortamı sunuyor. Fakültenin sahip olduğu R/V EGESÜF araştırma gemisi, öğrencilere deniz ortamında birebir deneyim kazandırıyor.

Su ürünleri mühendisleri sektörle iç içe yetişiyor

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halil Şen, Su Ürünleri Fakültesi’nin sucul yaşam kaynaklarını koruma ve geliştirme misyonuyla çalıştığını belirterek, “Temel amacımız; balıkçılık, su ürünleri işleme teknolojisi ve yetiştiriciliği alanlarında teorik bilgi ile pratiği birleştiren, çözüm odaklı, çevreye duyarlı mühendisler yetiştirmektir,” dedi.

Şen, öğrencilerin derslerin yanı sıra araştırma projelerinde yer alarak ve saha uygulamalarına katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini vurguladı. Su ürünleri mühendisliği eğitiminin yalnızca akademik değil, aynı zamanda sektörel ihtiyaçlara da cevap verecek biçimde planlandığını belirtti.

Fakülte, eğitim kalitesini akreditasyonla tescilledi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, sunduğu eğitim kalitesini ulusal düzeyde tescilleyerek ZİDEK tarafından akredite edilen ilk su ürünleri mühendisliği programı oldu. Dekan Prof. Dr. Halil Şen, bu gelişmenin, eğitim kalitesinin ulusal standartlara uygunluğunu gösterdiğini ifade ederek, “Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından beş yıllık kurumsal tam akreditasyon alan üniversitemizin kalite vizyonuna katkı sunuyoruz,” dedi.

Bu belge ile EÜ Su Ürünleri Fakültesi, hem öğrencilere hem de sektöre yüksek kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bir eğitim altyapısı sunduğunu belgelemiş oldu.

Öğrenciler sektöre hazır olarak mezun oluyor

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, öğrencilerine dört yıllık süreç boyunca deniz ve iç su ortamlarını tüm yönleriyle tanıma ve değerlendirme imkânı sunuyor. Teorik bilgiyi pratik uygulamalarla destekleyen fakülte, mezunlarını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda başarılı olacak şekilde yetiştiriyor.