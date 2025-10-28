Son dakika: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralanan 26 vatandaşın hastanelerdeki tedavilerinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, yaralıların tamamının taburcu edildiğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir”

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” Balıkesir’de deprem sonrası son durum ne? Balıkesir Valisi açıklama yaptı İçeriği Görüntüle

Deprem 6,1 büyüklüğünde meydana gelmişti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, başta Balıkesir merkez olmak üzere İzmir, Bursa, Manisa ve çevre illerde de hissedilmişti. AFAD verilerine göre depremin derinliği yaklaşık 10,2 kilometre olarak ölçülmüştü.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Depremin ardından bölgede hasar tespit ekipleri sahaya yönlendirildi. İlk belirlemelere göre ciddi can kaybı yaşanmadı, bazı yapılarda ise çatlak ve duvar yıkımı gibi hafif hasarlar meydana geldi.