Balıkesir'ın Sındırgı İlçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de İzmir oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, gerçekleşen deprem ile ilgili açıklama yaptı. Elban" AFAD verilerine göre, Balıkesir, Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde bir # deprem meydana gelmiş, deprem İzmir’de de hissedilmiştir.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"açıklamasini yaptı.