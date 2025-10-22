Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B Blok davasında yerel mahkemece verilen kararları hukuka uygun buldu. Daire, Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz'e verilen 18 yıl 8'er ay hapis cezası ile diğer 3 sanık hakkında verilen beraat kararlarını hukuka uygun buldu. Müşteki ve sanık avukatları kararı temyiz etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Sitesi'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi.

Sitenin B bloğunun yıkılarak, 115 kişinin ölmesine ilişkin davada, Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Öz, 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanıklar Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'nın beraatine karar verdi.

Başsavcılık beraat kararına itiraz etti

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından sanıklar hakkında verilen hapis ve beraat kararlarını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını esastan reddetti. Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, eylemlerin isabetli şekilde nitelendirilmiş ve değerlendirilmiş olmasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye, kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmamasına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmamasına, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olmasına, oluşa ve incelenen dosya kapsamına göre istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir."

Tepebaşı ve Öz'ün tahliye talepleri reddedildi, taraflar kararı temyize götürdü

Mahkeme ayrıca, sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'ün tahliye taleplerini de reddetti. Kararda, sanıkların "asli kusurlu" bulunmaları, eylemin "bilinçli taksirle" işlenmiş olması, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, hükmolunan ceza miktarı ve dosya kapsamı dikkate alınarak, adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, müşteki ve sanık avukatları kararı temyiz için Yargıtay'a taşıdı.