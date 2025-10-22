CHP’li Evrim Karakoz: “Çiftçi Üreterek İflas Ediyorsa, Tarım Bakanı İstifa Etmelidir”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada üreticilerin yaşadığı krize dikkat çekerek, “Kim ne ektiyse zarar etti. Kazanan ithalat lobisi oldu. Çiftçiyi bu hâle getiren Tarım Bakanı istifa etmelidir.” dedi.

“Çiftçi Üretti Zarar Etti, İthalat Lobisi Kazandı”

Karakoz konuşmasında çiftçinin üreterek, çalışarak iflas etme noktasına geldiğini ifade ederek, “Bu yıl Aydın'ımızın bereketli topraklarında incir üreten zarar etti, zeytin üreten zarar etti, pamuk üreten zarar etti, buğday üreten zarar etti, domates üreten zarar etti, karpuz üreten zarar etti; et ve süt üreticimiz zarar etti. Kim ne ektiyse, kim ne diktiyse zarar etti. Kim kazandı? İthalat lobisi kazandı.” dedi.

“Tarım Bakanı İstifa Etmelidir”

CHP Milletvekili Evrim Karakoz, AKP hükümetinin tarım politikalarındaki yetersizliğini ve üreticiyi kaderine terk eden tutumunu eleştirerek, “Çiftçiyi bu hâle getiren Tarım Bakanı ya istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır.” dedi.