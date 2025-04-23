İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Peki deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edilmeli, hayati riskler nasıl azaltılabilir?

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, 12.13'te Silivri'de kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşandı. Depremden korunmanın ve sarsıntı sırasında doğru hareket etmenin hayati öneme sahip olduğu bu süreçte, uzmanlar güvenli davranış kurallarına dikkat çekiyor.

Deprem sırasında bina içindeyseniz ne yapmalısınız?

Hayat üçgeni oluşturun

Panik yapmadan, sabitlenmemiş eşyalardan uzak durun. Sağlam masa altı, dolu koltuk kenarı gibi korunaklı yerlerde diz çökerek, baş ve enseyi koruyarak hayat üçgeni oluşturun.

Cam ve pencerelerden uzaklaşın

Sarsıntı sırasında cam, pencere, dış duvarlar ve aydınlatmalardan uzak bir noktada kalın. Yataktaysanız, yer değiştirmeyin; bir yastıkla başınızı koruyun.

Merdiven ve asansör kullanmayın

Sarsıntı esnasında merdivenlere yönelmek, asansör kullanmak büyük risk taşır. Sarsıntı bitene kadar güvenli alanda kalın.

Telefon ve elektrik eşyalarına dikkat

Yangın riski nedeniyle kibrit, çakmak kullanmayın; elektrik düğmelerine dokunmayın. Acil durum dışında telefon kullanmaktan kaçının.

Sarsıntı sonrasında alınacak önlemler

Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. Acil durum çantanızı alarak belirlenen toplanma alanlarına güvenli bir şekilde ulaşın. Artçı sarsıntılara karşı dikkatli olun.

Deprem anında dışarıdaysanız ne yapmalısınız?

Açık alanlarda kalın

Enerji hatları, direkler, binalar ve ağaçlardan uzaklaşın. Açık bir alanda diz çökerek çevresel tehlikelere karşı hazırlıklı olun.

Bina yakınlarında bulunmayın

Balkonlardan düşebilecek cisimlere, duvarların yıkılma riskine karşı bina cephelerinden uzak durun. Deniz kıyısından hızla uzaklaşın.

Araç kullanıyorsanız deprem anında ne yapılmalı?

Güvenli bir şekilde durun

Yolu kapatmadan sağa yanaşın ve kontak anahtarını yerinde bırakarak araç içinde kalın. Köprü, viyadük, tünel gibi yapılardan uzak durun.

Araç terk edilecekse dikkatli olun

Güvenli bir açık alan bulamıyorsanız aracı kontak anahtarı üzerinde bırakıp terk edin. Tüneldeyseniz, aracın yanına yatarak kendinizi koruyun.

Metroda veya toplu taşıma araçlarında deprem anında ne yapılmalı?

Araç içinde kalın

Elektrik riski ve diğer araçlardan gelebilecek çarpmalara karşı metro veya tren içinde kalın. Sağlam bir yere tutunarak sarsıntının geçmesini bekleyin.

Talimatlara uyun

Görevlilerin anons ve yönlendirmelerine kesinlikle uyun. Panik yapmadan hareket edin.

Enkaz altında kaldıysanız ne yapmalısınız?

Enerjinizi koruyun

Bağırmayın, ıslık çalmaya çalışın. Tozdan korunmak için ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Etrafınızdaki cisimlere vurarak yerinizi belli edin.

Güvenli hareket edin

Bulunduğunuz yeri koruyarak hareket etmeye çalışın. Sarsıntılar devam edebileceğinden sabırlı olun ve kurtarma ekiplerinin ulaşmasını bekleyin.