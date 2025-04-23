Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası "Geçmiş olsun. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da şiddetli deprem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde ve çevre illerde şiddetli şekilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Erdoğan: "Geçmiş olsun, gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili birimlerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem çevre illerde de hissedildi

İstanbul merkezli deprem, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken, uzmanlar vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunuyor.