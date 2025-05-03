Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karşıyaka Kent Konseyi Afet Çalışma Grubunun düzenlediği “İzmir’in Depremselliği ve Afet Yönetimi” konulu sunumun konuğu oldu.

17 fay bulunuyor

Karşıyaka Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen etkinlikte İzmir’deki aktif fay sayısının 17 olduğunu belirten Sözbilir, İzmir ilini etkileyebilecek fay sayısının çok daha fazla olduğunu, bilimdeki ilerlemelerle her gün daha gerçekçi verilere ulaşılabildiğini, risklerin daha gerçekçi belirlenebildiğini söyledi. Fayları keserek yapılan saha çalışmalarında İzmir için yakın zamanlı riski en yüksek aktif fayın Tuzla Fayı olduğunun belirlendiğini aktardı.

Erken uyarı sistemleri

İzmir, Ege Denizi, İstanbul ve Türkiye’nin depremselliği ile ilgili bilgiler veren Prof. Sözbilir, erken Uyarı Sistemleri’nin kurulmasının zorunlu olduğunu, böylelikle can kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini, mahalle ölçeğinde “Afet Gönüllülük” sisteminin oluşturulmasının da gerekliliğine değindi.