Google, İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremi Android cihazlara 30 saniye önce bildirdi. İşte Android ve iPhone için en iyi deprem uyarı uygulamaları.

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde şiddetli şekilde hissedildi. Google, Android telefonlara 30 saniye öncesinden uyarı bildirimi gönderdi. Bu durum, deprem erken uyarı sistemlerine olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, depremi önceden haber veren uygulamaları ve bu sistemlerin nasıl çalıştığını araştırmaya başladı.

Deprem uyarı sistemleri nasıl çalışıyor?

Deprem erken uyarı sistemleri, depremler gerçekleşmeden önce değil, depremin ilk dalgası (P dalgası) algılandığında devreye girer. Bu dalga hafif ve hissedilmez niteliktedir. Asıl yıkıcı etkiye sahip olan ikinci dalga (S dalgası) ise saniyeler sonra gelir.

Mobil cihazlardaki ivmeölçerler P dalgasını algılar ve merkezi sistem üzerinden analiz yaparak, kullanıcıları S dalgası gelmeden önce uyarır. Bu sayede saniyelerle ifade edilen kısa ama hayati sürelerde vatandaşların güvenli alanlara geçmesi sağlanır.

1. Google Android Deprem Uyarı Sistemi

Google’ın Deprem Uyarı Sistemi, Android telefonlarda yerleşik olarak çalışır. Tüm Android cihazlar adeta birer mini sismograf gibi davranarak ivmeölçer verilerini analiz merkezine iletir. Sistem, deprem riski taşıyan bölgelerdeki kullanıcılara saniyeler öncesinden bildirim gönderir.

Avantajları:

Türkiye genelinde yaygın ve etkili çalışır.

Ek uygulama yüklemesi gerektirmez.

Pil tüketimini etkilemez.

Dezavantajı:

iOS cihazlarda kullanılamaz.

Android'de nasıl açılır?

Ayarlar > “Güvenlik ve Acil Durum” menüsüne girin.

“Deprem Uyarıları” seçeneğini bulun ve etkinleştirin.

2. Deprem Ağı (Earthquake Network) Uygulaması

Türkiye’de en çok kullanılan deprem uyarı uygulamalarından biri olan Deprem Ağı, Android ve iOS platformlarında çalışır. Uygulamanın yaygın kullanımı sayesinde veriler anlık olarak toplanır ve analiz edilir.

Özellikleri:

Türkiye genelinde kapsamlı kullanım.

Hem Android hem iOS destekli.

iOS versiyonu ücretlidir (99,99 TL).

Son depremleri harita üzerinden takip imkânı sunar.

3. MyShake Uygulaması

Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen MyShake uygulaması, ivmeölçer tabanlı analiz yaparak deprem uyarısı gönderir. Türkiye’de yaygın kullanılmadığı için etkinliği sınırlıdır.

Avantajları:

Akademik destekli güvenilir sistem.

Android ve iOS desteği.

Ücretsiz.

Dezavantajları:

Türkiye'de kullanıcı sayısı az.

ABD odaklı altyapı nedeniyle bazı özellikler çalışmaz.