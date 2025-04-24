Gediz Elektrik, İzmir'in 21 ilçesinde 25 Nisan'da planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Bayraklı ve Aliağa ilçeleri öncelikli bölgeler arasında.

Gediz Elektrik'ten 25 Nisan Cuma günü İzmir elektrik kesintisi uyarısı

Gediz Elektrik, İzmir'in 21 ilçesinde 25 Nisan 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, günün belirli saatlerinde gerçekleştirilecek. En çok etkilenecek bölgeler arasında Bayraklı, Aliağa ve Ödemiş ilçeleri öne çıkıyor.

Kesintiden etkilenecek ilçeler

Şirketin açıkladığı listeye göre, 25 Nisan'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şöyle:

Urla Balıklıova ve Gülbahçe mahalleleri genelinde 10:00-16:00 saatleri arasında şebeke yenileme nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Aliağa Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatleri arasında kesinti planlandı.

Dikili Salihler ve Kabakum bölgelerinde 09:00-13:00 arasında kesinti olacak.

Buca Akıncılar Mahallesi'nde 10:00-16:00 saatleri arasında planlı kesinti gerçekleşecek.

Bergama Zeytindağ ve Bozyerler mahallelerinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

25 Nisan Cuma günü Urla'da elektrik kesintisi

Balıklıova ( 13021 13004 13018 13053 13011 13012. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. 13018 Sk. 13018. Sk. 13019. Sk. 13021 Sk. 13022 13023. Sk. 13056 Sk. Altyüz Köprüsü BALIKLIOVA Yuva Kent Sitesi İç Yolu 13004/2 13057 13010 13009. Sk. 13009 Sk. 13008 Sk. 13007. Sk. 13006. Sk. 13005. Sk. 13004. Sk. 13003. Sk. 13002. Sk. 13001 13000 13059 13004/1 13026 13024 13020 )

Gülbahçe ( 12121 12122 12014 12021/1 KARAPINAR Gül Bahçe Cd. 12026/1. Sk. 12025. Sk. 12024 12023/2. Sk. 12023/1. Sk. 12023. Sk. 12022. Sk. 12021/3. Sk. 12021/2. Sk. 12021. Sk. 12020 12018/1. Sk. 12018. Sk. 12017 12016. Sk. 12015 12014. Sk. 12013 12012. Sk. 12011 12010/1. Sk. 12010. Sk. 12009 12008. Sk. 12007 12005. Sk. 12003. Sk. 12001 12019 )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Aliağa'da elektrik kesintisi

B. Hayrettin Paşa ( Zeynel Yavuz Cd. 2200. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2222. Sk. Fevzi Çakmak Cd. Talat Bilgin Cd. )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DİKİLİ / İZMİR

Salihler ( Site İç Yolu Somalılar Karaelmas Sitesi Töyko 12. Sk. Senkent Sitesi Sarıgül Sitesi Sarıgül Sarmaşık Sk. Salihleraltı Salihler Altı Sahil Yolu Cd. Nergis Sk. Murat 2 Murat 1 Mimoza Sk. Milenyum Sitesi Meşe Menekşe Sk. Leylak Sk. Lale Sk. Kınık Elit Kent Kardelen Sk. 824 815 SOKAK 815 Çakır Sk. Ada Sk. Şenkent 6 Sk. ŞENKENT 7 Murat 3 Sk. Şenkent 8 Sk. Elit Kent 2 Sokak Töyko 2. Sk. Töyko 56. Sk. Şenkent 5 Sk. Yasemin Sk. Zambak Sk. ÇAKIR Çınar İncikent Sitesi Şenkent 9 Şenket 3 17. Sk. 800. Sk. 803. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 814. Sk. 815. Sk. Akasya Sk. Ara Yol Açelya Sk. Açık Kent Sitesi Şenkent 4 Sk. Begonya Sk. Defne Sk. Deniz Denizkent 3 DOLUNAY ECRİN Elitkent 1 Elitkent 2 Fidan Gökyakut Sitesi Gül Sk. Güllük Harman Kent Sitesi Kamelya kuşoğlu 815 ERGUVAN ŞENKENT 10 SELVİ ELMAS )

Kabakum ( Makaron )

9:00 - 13:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Buca'da elektrik kesintisi

Akıncılar ( 548/12. Sk. 548/11. Sk. 548/10. Sk. 548. Sk. 544. Sk. 540/1. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 602/1. Sk. 585/4. Sk. 585/3. Sk. 585/2. Sk. 585/1. Sk. 585. Sk. 556/3. Sk. 556/1. Sk. 548/9. Sk. 548/6. Sk. 548/13. Sk. )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Bergama'da elektrik kesintisi

Zeytindağ ( Korutürk Sk. Kenan Çoşkun Cd. Kazım Dirik Sk. Hatip Hoca Sk. Hasan Erdem Sk. Hakkı Korkmaz Sk. Hakkı Akkaş Sk. Hakkı Akbaş Sk. Gül Sk. Fevzi Çakmak Sk. Fatih Sultan Sk. Ece Sk. Dr. Ahmet Sadık Sk. Değirmentepe Sk. Cevdet Sunay Cd. Celal Bayar Cd. Cami Sk. 2776 Barbaros Sk. Balcı Sk. Atatürk Cd. Atanak Sk. Arabacı Sk. Akasya Sk. 23 Nisan Sk. 18 Mart Sk. ZEYTİNDAĞ BOZYERLER SK. FETHİ SEKİN İsmet İri Sk. İcyol Ziya Gökalp Sk. Zeytindağ Yolu Zambak Sk. Yılmaz Sk. Yuntdağ Yolu Yuntdağ Cd. Yağcı Sk. Yağcı Yavaşlar Sk. Turgut Reis Sk. Toprakçı Sk. T. Sadık Evren Sk. Süpürgeci Sk. Seyrek Sk. Sefa Cd. Sadrettin Sağlık Sk. Reşadiye Cd. Postane Sk. Peynirci Sk. Pehlivan Park Sk. Nizam Sk. Namık Kemal Cd. Mustafa Yazıcı Sk. Mithatpaşa Cd. Mimar Sinan Sk. Menekşe Sk. Mektep Sk. Marangoz Halil Sk. Marangoz Halil GELİNCİK Lise Cd. Lale Sk. Küçük Yol Köprülü Sk. Kubbeli Sk. Kol Sk. )

Bozyerler ( Yuntdağ Yolu 2776 )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Bayındır'da elektrik kesintisi

Fırınlı

Elifli

Mahmutlar

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Kınık'ta elektrik kesintisi

Kocaömer ( Avcı Geven Kocaömerli Köyü Kocaömerli Köyü İç Yolu Kuşçu Tuna )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Karşıyaka'da elektrik kesintisi

Dedebaşı ( Ali Alp Böke Cd. Ordu Blv. 6053. Sk. 6113. Sk. 6113/1. Sk. 6131/1. Sk. )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Aliağa'da elektrik kesintisi

Yenişakran ( 3453 Sk. 461. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 481. Sk. 497. Sk. 3498 499. Sk. 3500 500/. Sk. 3449/1 Sk. 507. Sk. 508. Sk. 3511 515. Sk. Barbaros Sk. Çeşme Önü Cd. İncirlik Sk. 3453 3391/1 Çeşme Önü Cd. 3386/1 3435 3461 3391 3455 3502 3479 Sk. 3423 Sk. 3475 Sk. 3494 3482 Sk. 3478 3411 sk. 3475 Sk. 3500/3 3388 3379 2. ÇEVRE YOLU 3382 Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. Çeşme Önü Cd. 3435 3466 Sk. 3513/1 3410 3461 3376. Sk. 3382. Sk. 3387. Sk. 3500/2. Sk. 3510. Sk. 3380 384. Sk. 386. Sk. 392. Sk. 394. Sk. 394/1. Sk. 3396 Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. 400. Sk. 401. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 423. Sk. 424. Sk. 425. Sk. İNCİRLİK 428. Sk. 429. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 3434 437. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. İNCİRLİK 3454 )

Zeytindağ

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER AŞAĞIŞAKRAN KÜMEEVLER 11/8 11/5 AŞAĞI ŞAKRAN KÜMEEVLERİ AŞAĞIŞAKRAN KÜME EVLERİ AŞAĞIŞAKRAN )

14:30 - 15:30

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzelhisar

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Çiğli'de elektrik kesintisi

Cumhuriyet ( 9631 9633 9620 Mimar Sinan Cd. 9655. Sk. 9644. Sk. 9643. Sk. 9642. Sk. 9641. Sk. 9637. Sk. 9632 9624. Sk. 9607/1. Sk. 9606/2. Sk. 9626 )

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Buca'da elektrik kesintisi

Aşık Veysel ( 5836. Sk. 5833. Sk. 5832. Sk. 5831. Sk. 5830. Sk. 5827/1. Sk. 5827. Sk. 5826. Sk. 5825/1. Sk. 5825. Sk. 5824. Sk. 5823. Sk. )

Akıncılar

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Ödemiş'te elektrik kesintisi

Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademli ( Arapbaşoğlu Sk. Kosan Sk. Kasaplar Sk. Hafızağa Sk. )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Urla'da elektrik kesintisi

Rüstem ( Ayışığı Sk. Karlı Sk. Üzüm Sk. Bebek Sk. Bal Sk. )

İskele ( Bebek Sk. )

9:30 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Ödemiş'te elektrik kesintisi

Ovakent ( Darıcı Sk. Cerit Sk. Celep Sk. Canbaz Sk. Bülbül Sk. Belediye Sk. Bayır Sk. Bademli Cd. Ayenoğu Sk. Atatürk Cd. Aralık Sk. Akdağ Sk. Ahmetbey Sk. KARAÇUL SOKAK İLKE Şirin Sk. Şentürk Sk. İnkılap Cd. İmamoğlu Sk. Çınaraltı Sk. Çoban Sk. Çelenler Sk. Çayiçi Sk. Çavuş Sk. Çakırlar Sk. Zümrüt Sk. Zonguroğlu Sk. Vatan Cd. Temizel Sk. Sünnetçi Sk. Sönmez Sk. Stadyum Sk. Sevgenler Sk. Serdaroğlu Sk. Savaşlar Sk. Ragıpbey Sk. Ovakent Yolu Ova Sk. Osmanağa Sk. Okul Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal 1. Cd. Nalbantoğlu Sk. Mimar Sinan Cd. Keçeci Sk. Kazım Karabekir Cd. OVAKENT adil Sk. Katırcıoğlu Sk. Kasapoğlu Sk. Kasap Sk. Kale Sk. Hisar Cd. Hasan Doğan Cd. Hamam Sk. Hafız Şerif Sk. Hacı İsmail Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Fatih Çıkmazı Sk. Fatih Cd. Emiroğlu Sk. Doğan Sk. Davulcuoğlu Sk. keçeci kuruçeşme mevkii )

9:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Karaburun'da elektrik kesintisi

Saip ( 3200 3106 3113 3116 3105 İzmir Cd. 3292 3105 3112 3114 3118 3116 )

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Karabağlar'da elektrik kesintisi

Çetin Emeç ( Hürriyet Sk. )

Esentepe ( 14/3. Sk. 14/6. Sk. Mehmetçik Blv. )

Fahrettin Altay ( Mehmetçik Blv. 2/22 Sk. )

12:30 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Esentepe ( 46/27. Sk. )

9:00 - 10:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI / İZMİR

Adalet ( 1586/16. Sk. MANAS )

10:00 - 11:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Bayraklı'da elektrik kesintisi

Osmangazi ( 578/1. Sk. 569/1. Sk. Osmangazi Cd. )

10:00 - 11:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmangazi ( 578/1. Sk. )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Dikili'de elektrik kesintisi

Salihler

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Konak'ta elektrik kesintisi

Çınartepe ( 2644. Sk. 2645. Sk. 2646. Sk. 2647. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. 2648/1. Sk. 2649. Sk. 2653. Sk. Güneş Cd. 2643. Sk. )

11:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Bayraklı'da elektrik kesintisi

Osmangazi ( Osmangazi Cd. )

11:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR

Osmangazi ( 567. Sk. 567/2. Sk. )

Atatürk ( Osmangazi Cd. )

11:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmangazi ( 562. Sk. 567. Sk. Osmangazi Cd. 567/2. Sk. )

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Konak'ta elektrik kesintisi

Güney ( 1155. Sk. 1156. Sk. 1157. Sk. 1158. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. 1140. Sk. 1153. Sk. 1144. Sk. 1143. Sk. 1142. Sk. )

Zeytinlik ( 1133. Sk. 1135. Sk. 1135/1. Sk. 1136. Sk. 1140. Sk. )

10:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Ödemiş'te elektrik kesintisi

Hürriyet ( 1692. Sk. 1693. Sk. 1694. Sk. 1697 2.KIRÇİÇEK 2. Mersin Sk. 6 Basgoz Cd. Artun Sk. ATATÜRK Aygün Sk. Badem Sk. Basgoz 4. Çıkmazı BEŞGÖZ Beşgöz Çıkmaz Sk. BİRGİ YOLU KİRAZ YOLU ELMALI Güneş Sk. Gürselli Sk. KARŞIYAKA Kayısı Sk. Kirazlı Sk. Köknar Sk. Kırçiçek Sk. 1621 Menderes Cd. Mimoza Sk. Porsuk Sk. Talatpaşa Cd. Türbe Cd. Çerçi Sk. İlknur Sk. ŞEHİT ÖZPOLAT Şehit İlhan Ufaker Cd. 1672 1667 1669 1690. Sk. BEŞGÖZ 4.ÇIKMAZI 1685 MEHTAP 1665 İLKNUR SOKAK 1658 1632 1. Mersin Sk. 1696. Sk. 1603 Sk. 1603. Sk. 1605. Sk. 1606. Sk. 1608 Sk. 1608. Sk. 1610. Sk. 1612. Sk. 1614. Sk. 1618. Sk. 1622. Sk. 1624. Sk. 1626 Sk. 1627. Sk. 1629 Çk. 1629. Sk. 1636. Sk. 1638. Sk. 1642 Sk. 1645 Sk. 1650. Sk. 1654. Sk. 1660. Sk. 1662. Sk. 1666 Sk. 1668. Sk. 1675. Sk. 1676. Sk. 1684. Sk. 1686. Sk. 1691. Sk. )

Zafer ( 1339 1354 1339. Sk. 1343. Sk. 1344 1346. Sk. 1347. Sk. 1349. Sk. 1350. Sk. 1351. Sk. 1352. Sk. 1353. Sk. 1356. Sk. 1355. Sk. 1357. Sk. 1358. Sk. 1359. Sk. 1360. Sk. 1361. Sk. 1362. Sk. 1363. Sk. 1364. Sk. 1365. Sk. 1366. Sk. 1367. Sk. 1369. Sk. 1370. Sk. Ahrandı Altı Ve Mezarlık Küme Evleri Ahrandı Altı Ve Mezarlık Mevki Sk. ATATÜRK BİRGİ YOLU Güler Sk. Gülten Sk. Osman Günay Cd. Stad Sk. Şehit Adnan Menderes Blv. 1349 )

Atatürk ( Ahrandı Sk. ATATÜRK Başoğlu Sk. Kaymakam Yusuf Doğan Cd. Namık Kemal Cd. Ulus Meydanı Yarbay Cd. Yeşil Yurt Cd. Şehit Adnan Menderes Blv. )

Cumhuriyet ( 2. Altın Ordu Sk. 2. Altınordu Sk. Altın Ordu Sk. ATATÜRK Bağ Sk. BEŞGÖZ Menderes Cd. Nizam Sk. Polat Sk. Selvi Sk. Talatpaşa Cd. ŞEHİT ÖZPOLAT )

13:00 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Güze elektrik kesintisi

Siteler ( 436. Sk. 438. Sk. 440. Sk. 442. Sk. 444. Sk. 452. Sk. 460. Sk. 462. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet Mithatpaşa Mithatpaşa Cd. 245. Sk. 243. Sk. 241. Sk. 432. Sk. 430. Sk. 426. Sk. 420. Sk. 249. Sk. 247. Sk. )

9:00 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Güzelbahçe'de elektrik kesintisi

Yalı ( İzmir-Seferihisar Yolu 179. Sk. )

Siteler ( İzmir-Seferihisar Yolu Mithatpaşa Cd. Abdullah Baydar Cd. 75. Yıl Cumhuriyet 380. Sk. 378. Sk. 376. Sk. 374. Sk. 372. Sk. 370. Sk. 368. Sk. 225. Sk. 215. Sk. 213. Sk. 211. Sk. 209. Sk. 207. Sk. 205. Sk. 203. Sk. 199. Sk. 195. Sk. 193. Sk. )

9:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Kiraz'da elektrik kesintisi

Karaburç ( KARABURÇ KARABOĞAZ ÇAMGEÇİDİ Çamgecidi Karaburç Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İç Yolu ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ SARIYER SARIYER SARIYER AKÇAPINAR SARIYER AKÇAPINAR AKÇAPINAR AKÇAPINAR ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ SAKARYA SAKARYA SAKARYA SAKARYA PALAMUT ARASI KARABOĞAZ KARABURÇ KARABURÇ SAKARYA KARABOĞAZ SAKARYA SAKARYA KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ SINIRBAŞI SINIRBAŞI BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ BAĞARASI KARABOĞAZ )

Çayağzı ( SAKARYA )

9:30 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenişehir ( KOCAOVA )

Umurcalı ( KOCAOVA )

9:30 - 16:30

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Çeşme'de elektrik kesintisi

Ovacık ( 7060/1 7160 7103 7140/2 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7074. Sk. 7073. Sk. 7072. Sk. 7100. Sk. 7099. Sk. 7096. Sk. 7095. Sk. 7091. Sk. 7090. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7032 7150 SK. 7075. Sk. 7047. Sk. 7084. Sk. 7083/1. Sk. 7083. Sk. 7081. Sk. 7080. Sk. 7079. Sk. 7036/1 7056 7167 7102 7094 7107 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7138 7137 7125/1 7035 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 7071. Sk. 7078. Sk. 7076. Sk. 7106 7000. Sk. 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. )

Musalla ( 7035 7015 7003 7012 7004 7016 7005 7024 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 7007 7010 7002 Küme Evler 7001 )

Çakabey ( İnce Kuyu Mevki )

10:00 - 14:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dalyan ( 4128. Sk. 4123. Sk. 4114. Sk. 4110. Sk. 4137. Sk. 4141. Sk. 4142. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4146. Sk. 4136. Sk. 4057. Sk. 4096. Sk. 4095. Sk. 4094. Sk. 4077. Sk. 4066. Sk. 4147. Sk. 4148. Sk. 4149. Sk. 4150. Sk. 4151. Sk. 4152. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4135. Sk. 4134. Sk. 4133. Sk. 4132. Sk. 4131. Sk. 4130. Sk. 4129. Sk. )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Dikili'de elektrik kesintisi

Salihler ( Kolej 2 Kolej 3 Kolej 5 Kolej Yolu Lale Sk. Murat 1 Sahil Yolu Cd. Muratkardeşler Sitesi Uslu Sk. İnciraltı Yolu Asil Gedizliler Sitesi Irmak Kardelen Sk. Kolej 1 )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Salihler ( Muratkardeşler Sitesi İnciraltı Yolu Akhisarlılar Sitesi Gedizliler Sitesi ERGUVAN Kolej 5 Mercan Kent Sitesi )

9:30 - 12:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Seferihisar'da elektrik kesintisi

Bengiler ( 6211 Ürkmez Cd. İSTİKLAL Vatan Cd. MUSTAFA KEMAL PAŞA Cumhuriyet Cd. 6304. Sk. 6207. Sk. 6204. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. )

Mersin Alanı ( MUSTAFA KEMAL PAŞA Cumhuriyet Cd. 6002. Sk. )

12:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bengiler ( 6207 Sk. 6207. Sk. 6209 Sk. 6211 Sk. Cumhuriyet Cd. Vatan Cd. Ürkmez Cd. 6211 İSTİKLAL 6205 Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6201. Sk. 6208 SK )

10:00 - 15:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Menderes'te elektrik kesintisi

Görece Cumhuriyet ( 5010 5013 5020 5021 5023 VALİ KAZIM DİRİK 5047 SOK 5172 5081 sokak 5048 sokak 5161 5167 5171 sokak 5171 43. Sk. 5008. Sk. 5008/1. Sk. 5009. Sk. 5049. Sk. 5060. Sk. 5173. Sk. Ahmet Kaçkınoğlu Cd. AHMET YESEVİ Köy Yolu NAZAR BONCUĞU Muhtar Nihat Sertel Cd. Sokullu Sk. Vali Kemal Hadımlı Cd. )

Hürriyet ( 5082 5151 5154 5162 5156 5082. Sk. 5083. Sk. 5084. Sk. 5085. Sk. 5173. Sk. Adatepe Sk. GAZİ ATATÜRK Kazım Karabekir Sk. Mimar Sinan Sk. Site Yolu Ziya Gökalp Cd. Ömer Seyfettin Sk. İbni Sina Sk. 5150 5152 )

Dokuz Eylül

Ata ( DUMLUPINAR MUHAREBE YUNUS EMRE Ahmet Taner Kışlalı Cd. Barbaros Sk. Hızır Reis Sk. Karacaoğlan Sk. Köroğlu Sk. Oruç Reis Sk. Yazar Namık Kemal Cd. )

14:00 - 17:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

25 Nisan Cuma günü Kiraz'da elektrik kesintisi

Umurcalı ( ÇAKALTEPE YIKIK HAN KEMER GÜROVA GÜROVA GÜROVA YIKIK HAN KEMER Çakaltepe Umurcalı Koyu İç Yolu KOCAOVA MANDAL ÇAKALTEPE ÇAYIR HANYIKIĞI ÇAKALTEPE GÜROVA ÇAKALTEPE )

Arkacılar ( OKKATAŞI Değirmenönü )

Avunduruk

Çömlekçi ( OVA )

Yenişehir ( KOCAOVA YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR Yenısehır Koyu İç Yolu İşmeci KOCAOVA YENİŞEHİR YENİŞEHİR İÇMECİ İŞMECİ )

Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )

Haliller

Karaburç ( KIRLIOVA Umurcalı Koyu İç Yolu )

Şemsiler ( ŞEMSİLER ŞEMSİLER ŞEMSİLER DEĞİRMENÖNÜ ŞEMSİLER ŞEMSİLER AKKAVAKLAR ŞEMSİLER AKKAVAKLAR MANDAL MANDAL KEMER KEMER MANDAL AKKAVAKLAR AKKAVAKLAR AKKAVAKLAR MANDAL MANDAL MANDAL MANDAL MANDAL MANDAL MANDAL MANDAL MANDAL KEMER Kocaçınarlar ŞEMSİLER )

Suludere ( KOCAÇINARLAR KOCAÇINARLAR YUKARI AKKAVAKLAR Kocaçınarlar )

Yeniköy ( Umurcalı Koyu İç Yolu KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA HANYIKIĞI KIRLIOVA HANYIKIĞI KIRLIOVA )

10:00 - 16:00

Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesintinin nedeni: Şebeke yenileme

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin temel nedeninin altyapı yenileme ve bakım çalışmaları olduğu belirtildi. Yetkililer, planlı kesintilerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla uygulandığını ve vatandaşların alternatif planlar yapmaları gerektiğini ifade etti.

Kesintinin detayları ve etkilenecek bölgeler

İzmir genelinde kesintinin yaşanacağı diğer ilçeler: Bayraklı, Ödemiş, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Bornova, Güzelbahçe, Kınık, Kiraz, Menderes, Seferihisar, Çeşme, Karaburun, Bayındır, Menemen.

Kesinti saatleri ve kapsamlı mahalle listesi Gediz Elektrik resmi internet sitesi üzerinden erişime açıktır.