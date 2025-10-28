Türkiye deprem gerçeğiyle yaşamayı sürdürürken, son aylarda özellikle Marmara Bölgesi’nde art arda yaşanan sarsıntılar konut piyasasını yeniden gündeme getirdi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. Uzmanlar, tüm bu hareketliliğe rağmen Marmara’da konut fiyatlarının istikrarlı seyrini koruduğunu belirtiyor.

Marmara’da konut fiyatları nasıl şekillendi?

Depremler, kentsel dönüşüm ve güvenli yapı ihtiyacını yeniden ön plana çıkarırken, Marmara Bölgesi hem nüfus yoğunluğu hem de ekonomik hareketlilik bakımından konut piyasasının en sıcak bölgesi konumunda.

2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla metrekare satış fiyatları ve yıllık artış oranları şöyle:

Şehir Metrekare Fiyatı (TL) 2025 Artış Oranı (%) İstanbul 68.763 26,06 Bursa 34.456 24,35 Kocaeli 36.384 28,40 Sakarya 34.594 25,66 Yalova 35.417 22,34 Balıkesir 41.041 24,45 Bilecik 28.899 24,45 Çanakkale 44.605 32,42 Edirne 39.644 24,60 Kırklareli 35.492 26,62 Tekirdağ 35.542 27,13

Rakamlar ne gösteriyor?

🔹 Konut Fiyat Endeksi, 2025’in ilk dokuz ayında Türkiye genelinde fiyatların ortalama %23,5 arttığını gösteriyor.

🔹 Marmara’daki tüm iller bu ortalamanın üzerinde artış kaydetti.

🔹 9 aylık enflasyon %25,43 olarak gerçekleştiği için, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Edirne illerinde konut fiyatları reel olarak hafif geriledi.

Depremler fiyatları etkilemedi

Uzmanlara göre Marmara Bölgesi, güçlü ekonomik yapısı ve yeni konut arzı sayesinde yaşanan depremlerden fiyat anlamında etkilenmedi.

“Bölgenin ekonomik potansiyeli yüksek. Yeni ve güvenli yapı stoğunda artış var. Depremler sonrası güvenli konut talebi devam ederken, fiyatlarda kalıcı bir gerileme görülmedi.”

Yapı sektöründeki eğilimin yatay mimari ve genç bina stoğu yönünde güçlendiği belirtiliyor.

Marmara’nın en ucuz konut satan şehri

Verilere göre Marmara’da en düşük metrekare fiyatına sahip il Bilecik.

Yaklaşık 28 bin 900 TL/m² seviyesindeki fiyatıyla Bilecik, hem yeni yapı yatırımlarına hem de kentsel dönüşüm projelerine uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.