İzmir Zekâ Oyunları Projesi (İZOP) il finali, Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Konak Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Dr. Süleyman Elban ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İZOP kapsamında düzenlenen "Akıl ve Zekâ Oyunları İl Finali", Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde büyük ilgi gördü. Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İzmir’in 30 ilçesinde yapılan yarışmaların ardından Mangala ve Pentago oyunlarında şampiyon olan 180 öğrenci, 102 gönüllü hakem ve 102 danışman öğretmen finalde bir araya geldi. İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, zekâ oyunlarının çocukların zihinsel becerilerini geliştirdiğini vurguladı ve katılımcılara başarılar diledi.

Mangala kategorisi:

İlkokul: 1. Ömer Fatih Sarı (Kiraz), 2. Selim Emre Demir (Tire), 3. Kumsal Nisa Selek (Beydağ)

Ortaokul: 1. Reyhan Subaşı (Torbalı), 2. Buse Şahin (Buca), 3. Ayşe Erva Korukoğlu (Ödemiş)

Lise: 1. Ebu Talha Kızılay (Bayraklı), 2. Kerem Terzi (Bergama), 3. Selin Bilici (Menemen)

Pentago kategorisi:

İlkokul: 1. Elif Arya Meşe (Bayraklı), 2. Rüzgâr Kemal Palas (Karşıyaka), 3. Miraç Kaya (Tire)

Ortaokul: 1. Burak Taşdemir (Konak), 2. Çağan Karakaya (Karabağlar), 3. Muhammed Kerem Beşinci (Seferihisar)

Lise: 1. Emirhan Erten (Menderes), 2. Mehmet Şahin (Gaziemir), 3. Levent Kerem Gül (Konak)

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İZOP’un çocuklara sabır, iş birliği ve doğru karar verme becerilerini kazandırdığını belirtti. Proje kapsamında emeği geçen öğretmen, veli ve öğrenciler teşekkürle anıldı.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’dan aldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.