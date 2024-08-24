Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yeni inşaat alanındaki açıklamaları, hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkisini çekti. Aileler, adaletin sağlanmadığı bir yerde inşaat çalışmalarının başlatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi’nde depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına yeni yapılan konutları inceledi. Kurum, “Vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitesi’ni ayağa kaldırmak bizim için çok önemli. Yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi’ni bitireceğiz, vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı. Kurum’un açıklamalarına depremzedeler tepki gösterdi.

Ebrar Sitesi'nde yaşamını yitirenlerin aileleri, Bakan Kurum'un açıklamalarına sert bir dille karşı çıktı. Aileler, “Bin 400 kişinin öldüğü ve 1,5 yıl geçmesine rağmen tek bir tutuklunun olmadığı Ebrar Sitesi Blokları’nda konut yapılıyor ve 6 Şubat’ta teslim edilecek. Buraya adaletten önce imar giriyor" diyerek tepkilerini dile getirdi. Aileler ayrıca, bölgeye anıt dikilmesini talep ettiklerini belirterek, "Bu kadar kişinin vefat ettiği bir site, bir can pazarı gibiydi. Ancak çok kısa sürede imar pazarlıkları yapıldı” ifadelerini kullandı.

Adalet talebi ve anıt isteği

Aileler, Ebrar Sitesi’nde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatacak bir anıt dikilmesini talep ediyor. Aynı zamanda, depremde sorumluluğu bulunanların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan aileler, “Bizi en çok üzen şey, bin 400 kişinin öldüğü bir yerde hâlâ tek bir tutuklunun bile olmaması” diyerek adaletin sağlanması için çağrıda bulundu.