ABD'nin Boston şehrindeki Brigham and Women's Hastanesi'nden nöropsikolog Catherine Munro, depresif semptomların, klinik öncesi Alzheimer hastalığının erken bir özelliği olduğunu belirtti. Munro ve ekibi, Harvard Yaşlanan Beyin Çalışması'na kayıtlı 154 kişiyi inceledi ve depresif semptomların, Alzheimer hastalığının bilinen bir belirtisi olan amiloid protein plaklarının beyin dokularında birikmesiyle ilişkili olduğunu rapor etti.

Araştırma, hafif depresif semptomları olan kişilerin, beyin bölgelerinde erken amiloid birikimi gösterdiğini ve bu durumun Alzheimer hastalığının olası bir işareti olabileceğini ortaya koyuyor. Depresyonun Alzheimer hastalığının bir sonucu değil, beyin patolojilerinin erken aşamalarda ortaya çıkan bir semptom olabileceği vurgulanıyor.

Dr. Marc Gordon, depresyonun doğrudan Alzheimer hastalığına neden olmadığını ancak beynin belirli bölgelerindeki patolojilerin depresif semptomlara yol açabileceğini belirtti. Araştırmacılar, depresif belirtilerin Alzheimer hastalığının teşhisinde kontrol listesinin bir parçası olabileceğini düşünüyor.