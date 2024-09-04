İsveç Kamu Sağlığı Ajansı, 2 yaşın altındaki çocuklara ekran ve dijital cihazların gösterilmemesi gerektiğini duyurdu. Ajans, bu cihazların çocukların sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, ekran kullanımının kötü uyku, akıl sağlığı sorunları ve diğer sağlık problemlerine yol açabileceği vurgulandı.

Ekran kullanım önerileri

2 Yaş Altı: Bu yaş grubundaki çocukların dijital içerik ve televizyon kullanmamaları gerektiği ifade ediliyor.

Bu yaş grubundaki çocukların dijital içerik ve televizyon kullanmamaları gerektiği ifade ediliyor. 2-5 Yaş Arası: Çocukların günde maksimum 1 saat ekran ve cihaz kullanmalarına izin verilmesi gerektiği öneriliyor.

Çocukların günde maksimum 1 saat ekran ve cihaz kullanmalarına izin verilmesi gerektiği öneriliyor. 6-12 Yaş Arası: Bu yaş grubundaki çocukların günde 1-2 saatten fazla ekran kullanmaması tavsiye ediliyor.

Bu yaş grubundaki çocukların günde 1-2 saatten fazla ekran kullanmaması tavsiye ediliyor. 13-18 Yaş Arası: Gençlerin günde 3 saatten fazla ekrana bakmamaları gerektiği ve cihazların yatak odasında tutulmaması gerektiği belirtiliyor.

Ekran süresi ve uyku sorunları

İsveçli yetkililer, 13-16 yaş arasındaki gençlerin günde ortalama 6.5 saat ekranlara baktığını, ABD'de ise bu sürenin 8 saat 39 dakikaya kadar çıktığını belirtti. Ayrıca, İsveç'teki gençlerin yüzde 50'sinden fazlasının yeterli uyku alamadığı ifade ediliyor.

İsveç Kamu Sağlığı Bakanı Jakob Forssmed, akıllı telefonlar ve diğer ekranların çocukların hayatlarına yayılmasının uzun bir süredir devam ettiğini ve bunun sağlık üzerindeki etkilerini yakından izlediklerini söyledi.