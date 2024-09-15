Kırmızı kart gören Trabzonspor, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen Beşiktaş karşısında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Mücadelenin başında, 13. dakikada Edin Visca, Beşiktaşlı Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu olayın hemen ardından Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Beşiktaş ise oyunun kontrolünü ele alarak, 39. dakikada Gedson Fernandes’in golüyle durumu eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş baskılı bir oyun sergilese de Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın başarılı kurtarışları, siyah-beyazlıların galibiyet golünü engelledi. Son dakikalarda Trabzonspor’da Cihan Çanak sakatlanarak sedyeyle oyun dışı kaldı, yerini Ozan Tufan’a bıraktı. Maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Beşiktaş puanını 10’a yükseltirken, Trabzonspor 3 puana ulaştı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u evinde ağırlarken, Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Şenol Güneş 11 Yıl Sonra Trabzonspor’un Başında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 yıl aradan sonra Trabzonspor’un karşısına çıktı. Bordo-mavililerin eski teknik direktörü olarak beşinci kez Trabzonspor’un başında maça çıkan Güneş, kendi evinde büyük ilgi gördü.

Joao Mario ve Simon Banza İlk Kez Forma Giydi Trabzonspor'da Simon Banza ve Beşiktaş'ta Joao Mario, takımlarıyla ilk kez sahaya çıktı. İki oyuncu da 90 dakika boyunca mücadelede kaldı ve performanslarıyla dikkat çekti.

Maçın Önemli Anları

13. Dakika: Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.

Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı. 17. Dakika: Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 39. Dakika: Beşiktaş, Gedson Fernandes’in golüyle skoru 1-1 yaptı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes’in golüyle skoru 1-1 yaptı. 45+6. Dakika: Joao Mario’nun uzaktan şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Maç boyunca iki takım da galibiyeti elde edemese de derbi heyecanı üst seviyedeydi.