Brüt rezervler bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolar arttı, net rezervler de benzer şekilde yükseldi.

TCMB rezerv artışıyla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı son verilere göre, 20 Eylül 2024 haftasında brüt rezervler 156,4 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,6 milyar dolar seviyesindeyken, bu artış dikkat çekici bir hızla gerçekleşti. Net rezervlerde de benzer bir ivme kaydedildi; net rezervler 48,8 milyar dolardan 51,8 milyar dolara çıktı. Özellikle swap hariç net rezervlerdeki toparlanma da sürdü; 26,5 milyar dolardan 29,4 milyar dolara yükseldi. Son iki haftadaki artış 12 milyar dolar olarak kaydedildi.

Rezervlerdeki artış finansal istikrarı güçlendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, brüt rezervlerin 156,4 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını duyurdu. Swap hariç net rezervlerin geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolarlık bir artış göstererek, 5,5 yılın zirvesine çıktığını belirten Şimşek, rezerv yeterliliğinin uluslararası tanımlara göre eşiği aştığını vurguladı. Şimşek, cari açığın azalması ve rezervlerin artması sayesinde Türkiye'nin risk priminin düştüğünü, finansal istikrarın ise güçlendiğini belirtti.