Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ünlü komedyen Şahan Gökbakar’a ait olduğu belirtilen ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemeler sonucunda mühürlendi. Yapının, Marmaris'in tekneyle ulaşılabilen bir koyunda yer aldığı ve "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" içinde bulunduğu bildirildi.

İnceleme ve mühürleme süreci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Şahan Gökbakar’ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait olan yapıda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda, yapının ruhsatsız olduğu ve doğal koruma alanına aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi. Ekipler, yapı için tatil zaptı düzenleyerek hem meskeni hem de ek binaları mühürleme kararı aldı.