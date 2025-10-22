İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında 2026 devlet bütçesini sert sözlerle eleştirdi. Dervişoğlu, bütçeyi “tükeniş bütçesi” olarak nitelendirirken, açığın 2,7 trilyon lira ve büyüme beklentisinin yüzde 3,8 olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bütçeyi Meclis’te savunmaya davet etti.

Dervişoğlu: “Bu bütçe milleti tüketir”

İYİ Parti lideri, 2026 yılı bütçesinin 16,2 trilyon lira gelir, 18,9 trilyon lira gider öngördüğünü ve 2,7 trilyon lira açık bulunduğunu hatırlattı. Ödenecek faizin de aynı miktarda olacağına dikkat çekti; büyüme beklentisinin yüzde 3,8, enflasyon hedefinin ise yüzde 16 olduğunun bildirildiğini söyleyerek bu rakamları “gerçekten kopuk” bulduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, “Bütçe eskiden yol haritasıydı, namusuydu. Bugün ise yalanın resmî belgesi hâline gelmiş” dedi ve hükümetin ekonomi politikalarını suçlayarak “milleti tüketen iktidar tükenmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Dervişoğlu, bütçeyi TBMM’de savunması çağrısında bulundu: “Gelsin bütçesini ya delikanlı gibi savunsun ya da bu millete kendisi sunsun.” Dervişoğlu, bütçe sahibi ve sorumlusunun Erdoğan olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, Merkez Bankası iştiraki olan kurumlarla ilgili “çipli kart” ve yazılım ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına atıf yaptı; ilgili soruşturmanın kapsamlı incelenmesi gerektiğini savundu. Kamu kurumlarında yolsuzluk iddialarına karşı Meclis araştırması çağrısı yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, KKTC’nin bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini; seçilmiş cumhurbaşkanının “atanmış bir vali” olmadığını belirtti. Türkiye’nin garantörlüğüne değinerek, tartışmaların devlet aklıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Borsada manipülasyon, kamu kurumlarındaki usulsüzlükler ve vergi düzenlemeleriyle ilgili eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, TBMM’de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını; Türkiye Varlık Fonu, Merkez Bankası ve sermaye piyasası aktörlerinin kapsamlı şekilde denetlenmesini istedi.