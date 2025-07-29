Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Görevi, önceki başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan devralan Doğan, Türk futbolunda önemli bir sorumluluğun başına geçti.



Görev Ali Koç’tan Ertuğrul Doğan’a Geçti

Kulüpler Birliği, yeni başkanını belirledi. Oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı oldu. Görevi devreden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürece dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: "El Birliğiyle Yapacak Çok İşimiz Var"

Ali Koç, görevi devretmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“El birliğiyle yapacak çok işimiz var. Daha önce söylediğimiz gibi yapısal sorunlarımız var. Başarılar diliyorum Ertuğrul Bey'e, hayırlı olsun diyorum. Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul'da da vakit geçiriyor olması Kulüpler Birliği için bir avantaj.”

Ertuğrul Doğan’ın İlk Mesajı Bekleniyor

Yeni başkan seçilen Ertuğrul Doğan'ın, Kulüpler Birliği bünyesindeki öncelikli gündem maddeleri ve hedeflerine dair ilk açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.