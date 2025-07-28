İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Köyü’ne giderek bölgede incelemelerde bulundu. Yangınlarla ilgili kapsamlı araştırma çağrısı yapan Dervişoğlu, havadan müdahale kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.



“Yangınların eşzamanlı başlaması tesadüf değil”

Yangınların yaygınlığına dikkat çeken Dervişoğlu, alınması gereken önlemlere vurgu yaptı:

“Türkiye’de yangınlara karşı sıhhat derecesi yüksek tedbirler alınması gerekiyor. Bu kadar çok yangının aynı anda çıkması sebepsiz değil. Bunların çok doğru biçimde araştırılması şart.”

“Uçak sorunu mutlak suretle çözülmeli”

Ziyareti sırasında bir vatandaşın yangın uçaklarına dair talebine yanıt veren Dervişoğlu, havadan müdahale kapasitesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Eğer havadan müdahale gerekiyorsa, bu ihtiyacı karşılayacak uçak meselesi mutlaka çözülmelidir. Bu teknik konu, artık siyasetin üstünde bir zorunluluk haline gelmiştir.”

Yangın bölgesinde inceleme yaptı

Dervişoğlu, Karahıdır Köyü'nde yangının izlerini yerinde inceledi, köy halkının taleplerini dinledi. Vatandaşlar özellikle hava araçlarının yetersizliğinden ve geç müdahaleden şikâyetçi oldu. İYİ Parti lideri, bölge halkının yanında olduklarını ve süreci Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.