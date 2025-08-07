Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Devlet Bahçeli’ye yönelik “hesap soracağım” sözlerine çok sert ifadelerle yanıt verdi.

Dervişoğlu’nun geçmişte İzmir’de yürüttüğü siyasi faaliyetleri gündeme taşıyan Şahin, İYİ Parti liderinin belediye ile bağlantılı sekiz şirket aracılığıyla çıkar sağladığını öne sürdü. Şahin, “İzmir’in Hatay semtinde, bir apartman dairesinde kurdurduğun şirketlerle belediye kaynaklarının nasıl yönlendirildiğini sormayalım mı?” diyerek Dervişoğlu’nu ağır biçimde eleştirdi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in açıklamaları şu şekilde:

Müsavvat, Müsavvat

Devlet bey senin için;

“Hayatının her diliminde hesap yapan, menfaat peşinde koşan, satış ve dönüş ustası bir devşirmenin millet adına bizden hesap sorma beyanı sadece akıl kaybı değil, cambazlık yaptığı ipte nasıl bir küstahlığın ve kifayetsiz muhterisliğin esiri olduğunu da belgelemiştir. Vakti ve zamanı geldiğinde tarih ve millet huzurunda kimin kimden hesap soracağını herkes görecektir.” dedi.

O bir bey, o bir söz ustası beyefendi, o senin için böyle söylemiş.

Ama ben biraz kaba tabirle cevap vereceğim sana.

İzmir’e ilk geldiğin günden “Amerika beni istiyor.” dediğin güne kadar yakından tanırım seni. Ciğerini bilirim. Senin unuttuklarını, unutmak istediklerini hatırlatayım istersen;

Seninki “körün gözünü açtıktan sonra ilk bastonunu kırması “ gibi her fırsatta direkt gözümüze ateş ediyorsun utanmaz.

Devlet beye neler söylediğini, ne taklalar attığını biz biliyoruz. Daha fazla kusturma bizi.

Devlet beyin seni İzmir’e gönderdiği günden İzmir’i terk ettiğin güne kadar komisyonculuktan başka bir iş yapmışlığın var mı?

Sen ki Mamak mahkemelerinin faşist Savcısının oğlu, PKK destekli Tunç Soyer‘e verdiğin destekle, CHP kazanınca İzmir’in Hatay semtinde, Uğur Apt. 1. katında kurdurduğun sekiz şirketle soydurduğun belediyenin hesabını bir soralım mı?

Televizyonlardan sallıyorsun fakat İzmir’de seni tanıyan herkes bilir ki Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne hesap sormak kim, sen kim?

Ülkücüler bir hesap sormaya başlarlarsa bütün yediklerini kustururlar hadsiz.