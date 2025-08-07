Manisa’nın Salihli ilçesinde dün gece yaşanan trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, saat 22.00 sularında Caferbey Mahallesi Barış Sokak üzerinde, Bahçeşehir Koleji Kampüsü yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Cemal İşitmez’in kullandığı 45 SA 9903 plakalı motosiklet, 19 yaşındaki İ.Ö. yönetimindeki 03 VU 423 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İşitmez ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, Salihli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Cemal İşitmez kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Otomobil sürücüsü İ.Ö.’nün ifadesine başvurulurken, kaza anına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarının da incelendiği öğrenildi.