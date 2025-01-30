Uzun bir aranın ardından televizyona dönmeye hazırlanan ünlü sunucu Derya Baykal, bomba bir projeyle ekranlara geri döneceğini duyurdu.

Derya Baykal'dan müjde: Televizyona dönüyorum

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu ve oyuncu Derya Baykal, yeni projeyle geri dönmeye hazırlanıyor. NTV ekranlarında yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Baykal, televizyona dönüş yapacağı müjdesini verdi. Baykal, imza aşamasında olduklarını belirterek, "İnşallah güzel bir program geliyor" dedi.

Yeni program için heyecanlı

Baykal, eski popüler televizyon programları ve el işleriyle tanınan bir isim olarak, "Hanımlar bekliyor, bir buçuk ayım var, ama daha fazla detay veremem" diyerek, proje hakkında şimdilik daha fazla bilgi paylaşmadı. Baykal, "Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama son aşamada olduğu için paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.