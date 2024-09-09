Derya Bedavacı Ile Çim Konserleri'nde Nostalji Dolu Bir Gece

İzmirli sanatçı Derya Bedavacı, Çim Konserleri kapsamında sahne aldı ve İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Bedavacı, “Çocukken fuarın gazinolarında kenardan oturup sanatçıları dinlerdim, şimdi ise o hayallerimi yaşıyorum” dedi. Hayranları ise telefon ışıklarını açarak Bedavacı’ya eşlik etti.

“Hayallerimi yaşıyorum”

Fuarla ilgili duygularını paylaşan Derya Bedavacı, “Fuar çocuğuyuz biz. Küçükken halka açık konserler az olurdu, gazinoların dışından dinlerdik. Bugün ise hayalini kurduğum o sahnede şarkılar söylüyorum. İzmir için fuarın çok özel bir yeri var, Çim Konserleri halkı bir araya getiriyor ve bu konserlerin yapılması beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Alternatif Sahne'de rock rüzgarı

Alternatif Sahne’de ise alternatif rock grubu Yedinci Ev, hit parçalarıyla dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. “Anlat Ona”, “Sevsene Beni” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra “Yavrum Sana Vuruldum” ve “İçine Düştüm” şarkılarını seslendiren grup, bir saatten fazla sahnede kaldı.

Can Gox’tan duygusal veda

Alternatif Sahne’nin son akşamında Can Gox sahne aldı. Gox, fuarın insanları bir araya getirme amacını vurgulayarak, “Çocukken başka şehirlerden fuara gelmek için heyecanla otobüse binerdik. İzmir benim canımdır, bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim” dedi.