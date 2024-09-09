Apple, büyük bir heyecanla beklenen "It's Glowtime" etkinliğini 9 Eylül 2024'te gerçekleştirdi.** Türkiye saati ile 20:00'de başlayan etkinlik, Apple'ın web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Tanıtımda, yeni iPhone 16 serisi ile birlikte iOS 18, yeni AirPods ve Apple Watch modelleri de meraklılarıyla buluştu.

iOS 18 ile yenilikler

Yeni işletim sistemi iOS 18, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget'lar ve yapay zeka yetenekleri gibi birçok dikkat çekici özellik içeriyor. iPhone 16'nın en ucuz versiyonu olan 128 GB modeli, global pazarda 799 dolardan satışa sunulacak. 256 GB ve 512 GB versiyonları ise sırasıyla 899 dolar ve 999 dolardan raflardaki yerini alacak.

iPhone 16 Serisi: Şık tasarım ve güçlü performans

Etkinlikte tanıtılan iPhone 16, yeni A18 çip seti ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, daha büyük ekran boyutlarıyla kullanıcıların deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Apple Watch Series 10: İnce tasarım ve gelişmiş özellikler

Apple Watch Series 10, daha ince bir tasarım ve geniş açılı OLED ekranı ile tanıtıldı. Gelişmiş sağlık izleme sensörleri ve uzun pil ömrü gibi özellikler, bu modeli daha çekici hale getiriyor.

Öne çıkan özellikler:

- Gelişmiş Sağlık İzleme: Kan oksijen seviyesini ölçme, EKG çekme ve uyku takibi.

- Güçlü Performans: Daha güçlü işlemci ve yüzde 20 artan pil ömrü.

- Kişiselleştirme: Yeni kayış seçenekleri ve sınırlı sayıda üretilen özel kayışlar.

Yeni AirPods 4: Tasarım ve Teknoloji Yenilikleri

Apple, merakla beklenen AirPods 4’ü de tanıttı. Yeni tasarım, kullanıcı konforunu artırırken, H2 çipi ile güçlendirilmiş performans sunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliği, dış sesleri etkili bir şekilde engelleyerek müzik deneyimini zenginleştiriyor.

Öne çıkan özellikler:

- Ergonomik Tasarım: Uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor.

- USB-C Bağlantısı: Daha hızlı şarj ve veri transferi.

- İki Farklı Model: Farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunulacak.

iPhone 16'nın Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi

iPhone 16'nın Türkiye fiyatları henüz kesinleşmese de, önceki modellerle benzer bir seviyede olması bekleniyor. Yeni modellerin Eylül ayı sonunda Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Apple Türkiye, yeni fiyatların bugün içinde açıklanmasını bekliyor. Global pazarda iPhone 16'nın fiyatları 799 dolardan başlayacakken, Pro ve Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1199 dolardan satışa sunulacak.