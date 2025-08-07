Konser öncesi yaptığı açıklamada Derya Bedavacı, “Bir Bilet Bir Fidan” kampanyasına destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek projeye öncülük eden Emirhan Tosun ve Joy Ailesi’ne teşekkür etti. Kampanyanın başka ilçelerdeki mekanlara da örnek olmasını dileyen sanatçı, Seferihisar’a yabancı olmadığını ve İzmir’i çok sevdiğini ifade etti.

“Bu gece arabesk ruhuna hitap edeceğiz. Hem eğleneceğiz, hem de ağlayacağız. Duyguların tavan yaptığı bir akşam olacak. Tüm müzikseverlere güzel bir akşam diliyorum,” sözleriyle dinleyicilerine seslendi.

Joy Stack işletmecileri Emirhan Tosun ve eşi Gizem Tosun da, Derya Bedavacı’yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sanatçının kampanyaya verdiği destek için teşekkür ettiler.

Emirhan Tosun, “Her Bilet Bir Fidan” projesi kapsamında, etkinliğe katılan her izleyici adına fidan dikileceğini ve isimlere özel bir hatıra ormanı oluşturulacağını açıkladı. Tosun, bu anlamlı projeye destek veren tüm misafirlere ve sanatçılara teşekkür ederek, doğa için kalıcı bir iz bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.