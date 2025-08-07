Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nden üst düzey bazı isimler, yeni bir siyasi oluşum için kolları sıvadı. "Milli Egemenlik Partisi" adıyla kurulması planlanan yapının, 2028 seçimlerine güçlü bir adayla hazırlanmayı hedeflediği belirtiliyor.

İddiaya göre, her iki partiden bazı yetkin isimler, son haftalarda yaptıkları temaslarda ortak bir siyasi zemin oluşturmak için ciddi mesai harcıyor. Oluşumun temelinde milliyetçi, devletçi ve güvenlik merkezli bir siyaset anlayışı yatarken, hedef ise geniş bir seçmen kitlesine ulaşmak.

Yeni oluşumun en dikkat çekici adımı ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teklif götürmeye hazırlanması oldu. Gerek İYİ Parti gerekse Zafer Partisi’nden bazı kurmaylar, Yavaş’ın kamuoyundaki güvenilir, tarafsız ve birleştirici kimliğinin, bu yeni yapının çatı adayı olmasını sağlamak için uygun olduğunu düşünüyor.

Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki potansiyeli son yapılan anketlere de yansımıştı. ASAL Araştırma’nın Temmuz 2025 tarihli verilerine göre, olası bir ikinci turda Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında önde olduğu görülmüştü.

İYİ Parti cephesinden bu birlikteliğe yeşil ışık yakan açıklama ise Grup Başkanvekili Turhan Çömez’den geldi. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullanan Çömez, dikkatleri üzerine çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise geçtiğimiz günlerde yaptığı çıkışla, CHP’ye rest çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Komisyona girerseniz sizinle ittifak yapmayız” dediği ileri sürülen Özdağ’ın, İYİ Parti ile ortak zemine daha yakın olduğu yorumlarına neden oldu.