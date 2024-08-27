İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi’nde 15 Ağustos’ta çıkan orman yangını sonrası, Latife Hanım Mahallesi’nde bulunan Celal Üner Hayvan Barınağı’ndaki köpek, kedi, koyun, ördek ve eşeklerin de aralarında olduğu yaklaşık 600 hayvan, güvenlik gerekçesiyle kentin farklı noktalarındaki barınaklara tahliye edildi. Yangın tehlikesinin geçmesinin ardından gönüllüler, hayvanların eski barınaklarına dönmesini istiyor ve bu konuda Karşıyaka Belediyesine başvuru yaptı.

"Hayvanlarımızı bir an önce geri istiyoruz"

20 yıldır barınağın kurucusu ve hayvanların bakımını üstlenen Celal Üner, barınağın 1000 hayvan kapasiteli olduğunu belirterek, hayvanlarının geri alınması için yetkililere başvurduğunu söyledi. Üner, "Kesinlikle hayvanlarımı istiyorum. Doğal Yaşam Parkı'ndaki eşeklerimin ve koyunlarımın konulduğu alan çok küçük. Bazı hayvanlarımı başka barınağa almak zorunda kaldım. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise diğer hayvanlarımı geri vermedi. Hayvanlarımızın bir an önce geri getirilmesini talep ediyorum," dedi.

Gönüllülerden Berk Çukurçam ise tahliye edilen hayvanların başka barınaklarda sağlıksız ve kötü koşullarda tutulduğunu belirterek endişelerini dile getirdi.

Belediyeden yeni tesis müjdesi

Karşıyaka Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilen barınağın bulunduğu alana 5 bin 700 metrekarelik bir hayvan bakım tesisi inşa edileceği ifade edildi. Yeni tesiste köpekler için sosyalleşme alanlarının oluşturulacağı ve ziyaretçiler için yeşil alan düzenlemeleri ile çocuk oyun parkının da yapılacağı bilgisi verildi.