Ünlü oyuncu Derya Şen, uzun süren sessizliğinin ardından yazdığı senaryosunu beyaz perdeye taşıdı. Yeni filmi "YAHUDA" ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, film gösteriminde geri dönüşünü müjdeledi.

'YAHUDA' vizyona girdi

Bir süredir gözlerden uzak kalan Derya Şen, sessizliğini sinema projesiyle bozdu. "YAHUDA" isimli korku filmi, senaryosunu ünlü oyuncunun kendisinin kaleme aldığı bir yapım olarak beyaz perdeye yansıdı. Filmde aynı zamanda oyuncu olarak da rol alan Şen, bu projeyle hem geri döndüğünü duyurdu hem de yetiştirdiği genç oyuncuları tanıttı.

Yetiştirdiği öğrenciler filmde yer aldı

Derya Şen’in oyunculuk derslerini verdiği Derya Şen Akademi’de yetiştirdiği oyuncular, onun filmlerinde kendilerini gösterme şansı buluyor. Mert Ozan Düz ile birlikte yapımcılığını üstlendiği "YAHUDA" filminin yönetmen koltuğunda ise Anastasiya Budakva oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Aygün, Nevide Çiçek, Mustafa Koçak, Tutkum Ertok, Alper Gündeci ve Pelinsu Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Filmle ilgili açıklama yapan Derya Şen, “Bu filmde kendime de bir sahne yazdım. Yeni yetenekler keşfetmeyi seviyorum ve yetiştirdiğim öğrencilerin sinemada ana rollerde yer alması onlar için büyük bir şans. Filmin vizyon tarihi ise doğum günüme denk geldi; bu, bana en güzel doğum günü hediyesi oldu” dedi.