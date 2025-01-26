Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan yolculardan biri kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kazazedeleri çıkardı. Yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kişinin kimliği ve kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı incelemeler sonrası belirlenecek.