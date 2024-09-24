Edirne’nin İpsala ilçesinde düzenlenen 23. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, konser sırasında zabıta memuru Hasan Ur'u sahneye davet ederek, izleyenlere unutulmaz bir an yaşattı.

İpsala’da büyük coşkuyla geçen Çeltik Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, dinleyicilerini hem şarkılarıyla hem de sürprizleriyle eğlendirdi. Konser sırasında sahne önünde dans eden zabıta memuru Hasan Ur’un performansını fark eden Uluğ, memuru sahneye davet etti.

Resmi kıyafetleriyle sahneye çıkan Ur, Uluğ’un seslendirdiği Kenan Doğulu’nun ünlü ‘Çakkıdı’ şarkısına dansıyla eşlik etti. Zabıta memurunun gösterdiği dans performansı, izleyicilerden büyük alkış topladı.

Sahnede Derya Uluğ ve zabıta memuru Hasan Ur’un uyumu izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, konser boyunca eğlence doruğa ulaştı. İki performans sanatçısı adeta geceye damgasını vurdu ve seyirciler bu unutulmaz ana coşkuyla eşlik etti.