Bağışıklık sisteminden ruh sağlığına kadar birçok alanda etkili olan mevsimsel değişimlere karşı alınacak önlemler hayati önem taşıyor.

Bağışıklık sistemi zayıflıyor, hastalıklar artıyor

Dr. Ahmet Bilge’ye göre, mevsim geçişleri sırasında vücudun hava koşullarına adapte olma süreci bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Bu durum da başta soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Nasıl korunmalı?

Doğru ve dengeli beslenme

Yeterli sıvı alımı

Düzenli uyku ve dinlenme

Hijyen kurallarına uyum

Grip aşısı yaptırmak

Mevsim geçişleri ruh sağlığını da etkiliyor

Mevsimsel değişiklikler yalnızca fiziksel değil, psikolojik sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Enerji düşüklüğü, motivasyon kaybı ve mevsimsel depresyon gibi sorunlara dikkat çeken Dr. Bilge, şu önerilerde bulundu:

Ruh sağlığı için öneriler:

Açık havada zaman geçirin

Günlük kısa yürüyüşler yapın

Düzenli egzersizi ihmal etmeyin

Meditasyon, nefes egzersizi ve stres yönetimi teknikleri uygulayın

Güneş ışığından mümkün olduğunca faydalanın

Hamileler ve kronik hastalığı olanlar dikkat!

Dr. Ahmet Bilge, özellikle hamile kadınların ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Vücut direncinin düşmesi, bu gruplarda daha ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Sağlıklı bir yaşam için 5 altın öneri

Beslenme düzeninize özen gösterin. Mevsim meyve ve sebzelerini tüketin. Bol su için. Günde en az 2 litre su, bağışıklığı destekler. Aort yırtılması nedir, neden olur? Nasıl anlaşılır? Uyku düzeninize dikkat edin. Vücut gece kendini yeniler. El hijyenine önem verin. Özellikle toplu alanlardan sonra ellerinizi yıkayın. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Enfeksiyon riskini azaltır.

Uzman uyarıyor: Önlem almak tedaviden daha kolay

Mevsim geçişlerinin doğal bir süreç olduğunu hatırlatan Dr. Bilge, “Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmek için bedenimizi dinlemeli, ihtiyaçlarını göz ardı etmemeliyiz. Basit alışkanlıklarla hastalıkların önüne geçebiliriz,” ifadelerini kullandı.